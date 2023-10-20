هولندا وأوكرانيا تطلبان من رعاياهم مغادرة لبنان

إيمان حنا

حذرت سفارة أوكرانيا فى لبنان رعاياها من التواجد فى الاراضى اللبنانية وحثتهم على سرعة المغادرة، قائلة: "نظرًا إلى تدهور الوضع الأمني في الجمهورية اللبنانية، توصي سفارة أوكرانيا في لبنان الأوكرانيين بالامتناع عن القيام بأي رحلات إلى لبنان حتى يستقر الوضع الأمني، والمواطنين الذين ما زالوا موجودين في لبنان إلى مغادرة أراضيه. وفق"لبنان 24".

وأضافت السفارة فى بيانها، توصي سفارة أوكرانيا المواطنين الذين قرروا البقاء في لبنان بتجنب أماكن التجمعات الجماهيرية، وعدم المشاركة في التظاهرات، والالتزام الصارم للإجراءات الأمنية وقواعد إقامة الأجانب في الدولة، والامتثال للمتطلبات القانونية لوكالات إنفاذ القانون، ومراقبة إخطارات السلطات المحلية حول تطور الوضع، وعدم مغادرة أماكن الإقامة إلا عند الضرورة القصوى، وحمل المستندات التي تثبت الهوية بشكل دائم، والتفكير أيضًا في إمكان تقصير مدة الإقامة في البلاد.

كما وجهت هولندة أيضا، نداء لرعاياها بسرعة مغادرة لبنان لعدم استقرار الأوضاع به ، وحثت المواطنين على عدم التوجه إلى لبنان وإلغاء أية رحلات لهم متجهة للأراضى اللبنانية .