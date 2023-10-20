هجام الشقق يكشف أسلوبه فى سرقة 6 مساكن بالطالبية.. تفاصيل

كتب بهجت أبو ضيف

كشف المتهم بسرقة 6 شقق سكنية بالطالبية، خلال اعترافاته أمام جهات التحقيق المختصة بالجيزة، عن أسلوبه في السرقة، حيث اعترف بكسر الأبواب بواسطة قطعة حديد، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.

وأضاف أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها يكسر الباب، ويستولي على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.

بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزن للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بحجزهما على ذمة التحقيق.