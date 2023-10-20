اليوم السابع
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نفذا 6 عمليات سرقة.. حبس عاطل وتاجر خردة لاتهامهما بسرقة المساكن في الطالبية

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:45 ص
نفذا 6 عمليات سرقة.. حبس عاطل وتاجر خردة لاتهامهما بسرقة المساكن في الطالبية حبس - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة بالجيزة حبس عاطل وتاجر خردة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المساكن بالطالبية، وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بسرقة 6 شقق سكنية بمنطقة الطالبية، واعترف باستخدام "أجنة"  قطعة حديد لكسر الأبواب، مستغلا غياب المقيمين بالشقة المستهدف سرقتها.

وأضاف المتهم في اعترافاته أنه يراقب الشقة وفور تأكده من خروج المقيمين بها  يكسر الباب، ويستولى على أى متعلقات ثمينة، من مشغولات ذهبية، ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، وأجهزة كهربائية.

وذكر المتهم خلال اعترافاته أنه يبيع المسروقات لتاجر خردة، يعلم أنها من متحصلات جرائم سرقة، حيث يتحصل عليها بسعر أقل من قيمتها الأصلية، ويعيد بيعها مرة أخرى.

بمواجهة التاجر اعترف بشراء المسروقات من المتهم، حيث يمتلك مخزن للخردة، ويتاجر بها، ويعلم أنها مسروقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وأمرت النيابة بما سبق.

 

 







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