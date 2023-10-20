ميدان سيدى جابر بالإسكندرية يشتعل بهتافات "فلسطين قضية أمة.. لالا للتهجير".. صور

الإسكندرية جاكلين منير وأسماء على بدر و أحمد الزغبى

شهد ميدان سيدى جابر ، تظاهرات عارمة من آلاف المتظاهرين عقب صلاة الجمعة ، بميدان سيدى جابر دعما للقضية الفلسطينية .

ورفعوا الاعلام المصرية و الفلسطينية ، مرددين شعارات " فلسطين قضية امة " و "غزة و سيناء مش هتضيع " ، " 6 اكتوبر شفتة زمان و 7 أكتوبر كان طوفان " ، " بالروح بالدم نفديك يا أقصى" " لالا للتهجير لالا للوطن البديل " " المخطط مش هيصير " .

وقد شهد ميدان سيدى جابر بالإسكندرية ،تزايد أعداد المشاركين ، فى تظاهرات دعم القضية الفلسطينية ، حيث شهد الميدان احتشاد الالاف

من كافة اطياف الشعب المشاركة فى تظاهرات اليوم، ورفعوا الاعلام المصرية وعلم فلسطين مرددين هتافات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين"

يأتى ذلك دعما للقضية الفلسطينية ، ولتأييد موقف مصر والرئيس السيسى من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

و كانت الاسكندرية قد شهدت تظاهرات خلال الايام الماضية ، حيث خرج طلاب جامعة الإسكندرية ،فى تظاهرات و جابت مسيرات طلاب جامعة الإسكندرية شوارع الإسكندرية، رافعين أغلام فلسطين ، و يرددون هتفات " بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين " منددين بالقصف الغير انسانى على المستشفى المعمدانى بغزة .

كما شهدت ساحة مجمع محاكم محافظة الإسكندرية وقفة تضامنية لمئات المحامين تضامنا مع الفلسطينيين، بعد استهداف الاحتلال الإسرائيلى مستشفى المعمدانى، فى قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات: "علموا أولادكم أن القدس عربية وأن الكيان الصهيونى محتل" و"مصر ترفض الاستعباد يا حرية يا استشهاد غزة الصمود"، ووضع عدد من المحامين اعلام مصر وفلسطين على أكتافهم، ورددوا شعارات مثل "غزة غزة ارض العزة"، كما ندد البعض بقتل الأطفال والمدنيين فى غارات الاحتلال الإسرائيلي.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلى لمستشفى الأهلى المعمدانى فى قطاع غزة، والذى أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين فى غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولى والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفورى لسياسات العقاب الجماعى ضد أهالى قطاع غزة.





وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقى الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فى أسرع وقت.

اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(1)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(2)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(3)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(4)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(5)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(6)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(7)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(8)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(9)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(10)







اشتعال-بميدان-سيدى-جابر-بالإسكندرية-بهتافات-فلسطين-قضية-أمة..-لالا-للتهجير..-المخطط-مش-هيصير-(11)



