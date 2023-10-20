ميدان النصر بكفر الشيخ يستعد لوقفة لمناصرة غزة وتأييد قرارات الدولة المصرية

كفر الشيخ- محمد سليمان

اتسم ميدان النصر بمدينة كفر الشيخ، بالهدوء والسيولة المرورية، بالـ8 اتجاهات المؤدية لديوان عام المحافظة والجامعة، وللموقف العمومي، ولمحطة القطار، وشارع الخليفة المأمون، وغيرهم من الشوارع والأحياء.

ويشهد الميدان تعليق لافتات متعددة لمناصرة غزة، وتأييد القضية الفلسطينية، إضافة لتعليق أعلام مصر وفلسطين، ولافتات لنصرة المسجد الأقصى، والقضية الفلسطينية، وتأييد الدولة، فيما تتخذه من قرارات في هذا الشأن، وحماية الوطن.

كما يشهد الميدان استعدادات لتعليق لافتات ومنصة وميكروفات، وغيرها من الأدوات التي تساعد على التعبير عن الوقفة، وكتب على الافتات عدد من العبارات منها، " القدس ستظل عربية"، "ونؤيد وندعم القضية الفلسطينية"

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح، لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.