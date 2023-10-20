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مياه المنوفية: مسابقات وأنشطة تفاعلية لتوعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:13 م
مياه المنوفية: مسابقات وأنشطة تفاعلية لتوعية طلاب المدارس بترشيد الاستهلاك جانب من الأنشطة التوعوية
المنوفية - محمود شاكر

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نظمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية حملة توعية بمختلف المدارس بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك المياه والمحافظة عليها، وكذلك تعليمهم السلوكيات الصحيحة للتعامل مع المياه والمحافظة عليها والإستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
 
وأكد الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية أن الحملات شملت تنفيذ العديد من الأنشطة والألعاب التفاعلية وورش حكي ومسابقات فنيه وطابور صباحي بمدارس مرحلة رياض الاطفال والابتدائي وتم توزيع هدايا تذكارية ومطبوعات تحث علي ضرورة ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي.
 
وأضاف نجيب، أنه تم توعية طلاب المرحلة الاعدادية علي اهم التقنيات الحديثة التي يتم من خلالها توفير المياة بالمنازل والعائد الذي يعود علي الدوله والأسر والفراد من توفير المياة والاستخدام الأمثل لها والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بالمنازل والجهود الذي تبذلها الدوله لوصول كوب مياه نظيف لجميع المواطنين. 
 
وذكر نجيب، ان الأنشطة شملت توعيه الطلاب بالخط الساخن 125 والخدمات التي يقدمها وكذلك مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي المنفذة بقرى ومراكزالمنوفية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتعريفهم بالمشروعات الضخمة التى تقوم بها الدولة فى قطاع مياة الشرب والصرف الصحى وطرق المحافظة عليها .
 
 
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