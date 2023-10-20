وقالت الوكالة -حسب القناة السابعة الإسرائيلية-: "إن هذه المراجعة جاءت بسبب الحرب العنيفة غير المتوقعة بين إسرائيل وفصائل فلسطينية، ردًا على هجوم واسع النطاق ومتعدد الجوانب من قبل الفصائل.

وأضافت "موديز" أنه على الرغم من أن الملف الائتماني لإسرائيل "أثبت مرونته" في مواجهة الاضطرابات والصراعات في الماضي، إلا أن شدة الصراع الحالي "تزيد من إمكانية حدوث تأثير ائتماني مادي طويل الأمد".

ويأتي قرار وكالة "موديز" بعد يومين من اتخاذ وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" خطوة مماثلة.