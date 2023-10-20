وبشأن القضية الفلسطينية ثمن مفتي تونس - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء " الفتوى وتحديات الألفية الثالثة" والذي اختتم أعماله أمس " موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية وحرصها الدائم على الحفاظ على هذه القضية ورفض تهجير الفلسطينيين فلا يمكن لشعب أن يعيش في غير أرضه ويتركها لشعب ليس له أرض.. مؤكدا أن هذا الموقف لا يستغرب من الشقيقة مصر ومن قائدها الحكيم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد أن بلاده تدعم مصر في كافة مواقفها تجاه القضية الفلسطينية.. مشيرا إلى أن موقفهما متوازيان لأن الرئيس قيس سعيد كان له أيضا موقفا صارما جدا فيما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح أن مصر تحتضن الشعب الفلسطينى وتساند قضيته دائما .. معربا عن أمنياته بأن تتحرر فلسطين ويتحرر القدس ونصلي معا في المسجد الأقصى وتعود حقوق الشعب الفلسطيني إليه ليعيش آمنا مطمئنا في بلاده مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.