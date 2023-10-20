مفتى الجمهورية: يجب دعم القيادة السياسية للحفاظ على الوطن

كتب محمد شرقاوى

أكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أنه يجب علينا أن ندرك دور العلماء فى نشر الوعى والفهم لدى الشعوب بربط ما يجرى على الساحة العالمية من أحداث سياسية واقتصادية وعسكرية، بما يؤثر على الأوضاع في بلادهم بشكل عام.

وقال المفتى خلال لقائه مع الإعلامى حمدى رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إنه يجب علينا أن نتفهم التوازنات التى تراعيها الدول والقيادات للمحافظة على الأمن والاستقرار.

وتابع: علينا أن ندعم القيادات الوطنية التى تعى معنى الوطن وتدرك معنى الدولة، مؤكدًا أن رجل الدين هو ترس في بناء الوعي، وعليه ألا يترك الخطاب الديني يختطف مما يؤثر على الأمن القومي للبلاد.

واختتم حديثه قائلًا: «إننا نعاهد الله تعالى ونعاهدكم على أن نبقى بكل ما أتانا الله من قوة على الوعد والعهد بالنصرة والتأييد لكل شعب فلسطين، ندعم صمودكم من أجل استرداد كامل حقوقكم».