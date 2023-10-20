اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:06 م
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مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:32 م
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير.. صور مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير
كتب سيد الخلفاوى

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نظمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بمشاركة أيمن موسى، مدير المديرية، مسيرة تضامنية مع فلسطين الشقيقة، لتأييد كافة الجهود التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحفاظ على القضية والهوية الفلسطينية.
 
وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة مباشرة من مسجد آل رشدان بمدينة نصر إلى النصب التذكاري، وشارك قيادات ومعلمى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة والإدارات التعليمية ومدارسها ومعلميها فى يوم العزة والتضامن لغزة وفلسطين الشقيقة، وذلك لتأييد وتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل ما يراه مناسبا للحفاظ على سلامة مصر ووحدة أراضيها وأمن وسلامة شعب فلسطين.
 
وردد المشاركين هتافات منها، "عاشت مصر حرة آبية، بالروح والدم نفديك يا أقصى، عاشت مصر قلب العروبة النابض وصمام الأمان والسلام وسيف الحق".
 
يأتى ذلك بالتزامن مع خروج الملايين للميادين، لتأيد جهود الدولة ورفض التهجير وتصفية القضية الفلسطنية.
 
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (2)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (3)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (4)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (5)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (6)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (7)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير (1)
مسيرة لقيادات تعليم القاهرة للتضامن مع فلسطين ورفض التهجير

 







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