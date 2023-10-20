اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:14 م
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مسيرة لأهالى القنطرة غرب بالإسماعيلية للتضامن مع القضية الفلسطينية.. صور

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 04:05 م
مسيرة لأهالى القنطرة غرب بالإسماعيلية للتضامن مع القضية الفلسطينية.. صور جانب من المسيرات التضامنية
الإسماعيلية- صبرى غانم - السيد فلاح

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شهدت مدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية مسيرة وسط مدينة القنطرة غرب عقب صلاة الجمعة تضامنا مع أهالي غزة، والتنديد بالعدوان الإسرائيلي على أهالي غزة، وأعلن الأهالي موافقتهم على قرارات الدولة المصرية، وما تتخذه من إجراءات لحماية الأراضي المصرية والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.
 
ورفع المتضامنين مع أهالى غزة علم دولة فلسطين، وردد المتضامنين هتافات مناهضة للكيان الصهيوني، وما يقومون به من مجازر ضد المدنيين الأبرياء والأطفال وخاصة بعد ضرب المستشفي بغزة وقالوا " بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. يا فلسطين يا فلسطين احنا اخواتكم المصريين، وطالب المتضامنين المجتمع الدولي بالتدخل الفورى، لإيقاف الاعتداء الغاشم على الشعب الفلسطينى.
 
وأدى أهالى محافظة الإسماعيلية اليوم الجمعة صلاة الغائب على شهداء غزة داخل جميع مساجد المحافظة.
 
ونظم أهالى الإسماعيلية عقب خروجهم من صلاة الجمعة، عدة مسيرات فى شوارع الإسماعيلية وصولا الى ميدان الممر فى وسط محافظة الإسماعيلية وشارك فى المسيرات العديد من أبناء المراكز والقرى والمدن والأحياء على مستوى المحافظة للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجازر بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف الدولة من القضية الفلسطينية ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(3)
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(4)
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(5)
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(6)
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(7)
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(1)
 
مسيرة-لاهالى-القنطرة-غرب-بالإسماعيلية-للتضامن-مع-اهالى-(2)

 







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