مسيرة خاصة لجنسيات متعددة لدعم القضية الفلسطينية أمام مسجد الحصرى.. فيديو

نظم عدد من العرب متعددى الجنسيات العربية، بمدينة السادس من أكتوبر، مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، لدعم القضية الفلسطينية من أمام مسجد الحصرى، وردد المشاركون: " تسقط تسقط إسرائيل، فداكى ياغزة، نموت نموت وتحيا غزة، الله أكبر".

وشهد ميدان مسجد الحصرى، تجمع آلاف من المواطنين فى وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى غزة، من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، ودعما للرئيس السيسي.

وهتف المواطنون: "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين، احنا معاك ياريس، فوضناك ياريس ومعاك حتى الموت "

ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.