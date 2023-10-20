اليوم السابع
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مسيرة تضامنية لأهالى العاشر من رمضان لرفض التهجير والعدوان الإسرائيلى على غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:36 م
مسيرة تضامنية لأهالى العاشر من رمضان لرفض التهجير والعدوان الإسرائيلى على غزة جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين
الشرقية- إيمان مهنى

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نظم أهالي مدينة العاشر من رمضان، بساحة ميدان صيدناوي، مسيرة تضامنية مع القضية الفلسطينية، ودعم قرارات القيادة السياسية بشأن القضية.
 
وحمل المتظاهرون الأعلام المصرية والفلسطينية، وأطلقوا الصياحات منها " بروح بالدم نفديك يا أقصي"، " تسقط إسرائيل"، وغيرها من الهتافات المنددة بالعدوان الغاشم، على قطاع غزة.
 
وجاء ذلك لتأييد قرار الدولة المصرية بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى إذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.
 
جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين (1)
جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين (1)

جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين (3)
جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين (3)

جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين (2)
جانب من المسيرة لدعم أهالى فلسطين (2)

 







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