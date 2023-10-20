مسيرات حاشدة فى ميادين بورسعيد لتأييد موقف مصر و التضامن مع غزة.. صور

بورسعيد -محمد عزام

احتشد الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد، ظهر اليوم الجمعة ، في ميدان ٣ / ٧ الواقع وسط حديقة المنتزه بشارع طرح البحر أهم وأكبر الشوارع الرئيسية بالمحافظة فى نطاق حى المناخ، لتنظيم مسيرة تضامنية مع أهالى غزة بفلسطين فى قضيتهم ضد الاعتداء الإسرائيلى الغاشم.

وندد الحشود بالاعتداء الاسرائيلي علي قطاع غزة وقتل المدنيين العزل والأطفال الأبرياء ، وأعلن الجميع دعمه لموقف مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى أرض سيناء.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية والمصرية فى الميدان واللافتات المكتوب عليها عبارات داعمة لأهالى غزة ومنددة بالعدوان الإسرائيلي.

وارتدى المتظاهرون الشال الفلسطينى، وهتفوا بهتافات حماسية، لمؤازرة إخوانهم فى فلسطين، وضد العدوان الإسرائيلي.

جاء ذلك بعد آداء الآلاف من أهالي محافظة بورسعيد صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، عقب صلاة الجمعة بمساجد المحافظة وخروجهم فى مسيرات حاشدة متجهين إلى ميدان ٣ / ٧ بالمنتزه.