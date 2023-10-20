مسيرات حاشدة بالمنوفية لتأييد موقف مصر ودعم القضية الفلسطينية.. صور

المنوفية - محمود شاكر - محمد فتحى

انطلقت بمحافظة المنوفية اليوم عدد من المسيرات والوقفات الحاشدة للتضامن مع غزة ولتأييد موقف الدولة المصرية الداعم للفلسطينيين، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى ولتأييد موقف مصر من القضية الفلسطينية إجمالا ومن الموقف الراهن حيال الأزمة التى اندلعت فى قطاع غزة على مدار الـ10 أيام الماضية.

وشهدت مدينة شبين الكوم عدد من المسيرات الحاشدة والوقفات التى تتضامن مع الشعب الفلسطينى وتؤيدهم فى المواقف التى يتعرضون لها.

وكانت طلاب كلية الهندسة جامعة المنوفية، قد نظموا وقفة تضامنيه مع الأشقاء من الشعب الفلسطينى، تنديدا بانتهاكات الاحتلال الإسرائيلى وممارسات العنف ضد الشعب الفلسطينى والمدنيين والأطفال جراء القصف الإسرائيلى تجاه قطاع غزة.

جدير بالذكر أن السفير الفلسطيني بالقاهرة، قد وجه الشكر لمصر، قائلا إن مصر هى الشقيقة الكبرى التي تحرص منذ البداية على الوقوف مع الشعب الفلسطيني، والرئيس عبد الفتاح السيسى قد تلقى وأجرى اتصالات مع زعماء وقادة دول عديدة لوقف هذا العدوان الإسرائيلى الذى يتعرض له قطاع غزة.

وقال السفير دياب اللوح، خلال تصريحات سابقة، إن "ما يجري في قطاع غزة الآن هو حرب إبادة جماعية ممنهجة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأبعاد"، مشيرا إلى أن "ما يجرى فى قطاع غزة جريمة حرب كاملة الأركان ومجازر دموية بشعة ترتكبها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى.