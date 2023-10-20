مستعمرون إسرائيليون يحفرون خندقا في أراضي شمال أريحا الفلسطينية

كتب عبد الوهاب الجندى

حفر مستعمرون إسرائيليون ، اليوم الجمعة، خندقا فاصلا في الأراضي الوقفية بالعوجا شمال مدينة أريحا الفلسطينية استعدادا لاحتلال أراض جديدة بالمنطقة، ومنع الفلسطنيين من دخولها.

وقال الناشط في لجان المقاومة الشعبية في الأغوار أيمن غريب لـ"وفا"، إن مجموعة من المستعمرين في المنطقة، قاموا بعمل خندق فاصل بين الأراضي، تمهيدا للاستيلاء على مئات الدونمات.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، غاراتها لليوم الرابع عشر على التوالي على قطاع غزة والضفة، مما أدى إلى وقوع آلاف الشهداء والمصابين.

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل والمتواصل على شعب فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية إلى 3866 شخصا، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400.