مساجد الإسماعيلية تؤدى صلاة الغائب على شهداء غزة.. صور

وتمت إقامة صلاة الغائب داخل 2560 مسجدا على مستوى محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى مسجدى أبو بكر الصديق ومسجد الإسماعيلى "المطافى" التى حددتهما وزارة الأوقاف ضمن المساجد الكبرى التى سيقام فيها صلاة الغائب على مستوى الجمهورية.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أن قيادات وزارة الأوقاف سيؤدون صلاة الغائب في أكثر من "120" مسجدًا من المساجد الكبرى على مستوى الجمهورية، عقب صلاة الجمعة اليوم ، سائلين الله (عز وجل) أن يتغمد هؤلاء الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين من أشقائنا في دولة فلسطين بالشفاء العاجل، وأن يعجل برفع الكرب عنهم. وأوضحت وزارة الأوقاف أن ذلك يأتى مواساة لأسر الشهداء في دولة فلسطين الشقيقة وتعبيرًا عن ألمنا لمصابهم.

وألقى أئمة أوقاف محافظة الإسماعيلية خطبة الجمعة تحت عنوان "الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 15 دقيقة، لتكون ما بين عشر دقائق وخمس عشرة دقيقة للخطبتين الأولى والثانية معا كحد أقصى، مع التأكيد على أن البلاغة الإيجاز، ولأن ينهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

وكان وزير الأوقاف قد وجه عدة رسائل بشأن الأحداث الجارية فى قطاع غزة وذلك على النحو التالى: نرفض وبحسم أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني ونكبته نكبة أخرى وتفريغ أرضه منه في محاولة لإنهاء قضيته وتصفيتها، ونحيي الوعي الفلسطيني في رفضه القاطع والحاسم لأي محاولة لتهجيرهم من أرضهم وإنهاء قضيتهم، كما نحيي الموقف العربي والإسلامي الداعم لذلك.

وأضاف نحيي بشدة صمود وثبات شعبنا الفلسطيني في الدفاع عن أرضه وعرضه وكرامته وحقه المشروع في أرضه، كما نحيي تضحياته في سبيل الحفاظ على المسجد الأقصى ليظل أولى القبلتين عهدة إسلامية خالصة.

وأكد أننا نقف صفًّا واحدًا خلف قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وحرصه الشديد على السيادة الوطنية على كل ذرة من تراب مصر.

ومن المقرر أنه عقب صلاة الجمعة وصلاة الغائب فى محافظة الإسماعيلية سيتوجه أهالى محافظة الإسماعيلية إلى ميدان الممر فى وسط مدينة الإسماعيلية لتنظيم وقفة تضامنية مع اهالى غزة.