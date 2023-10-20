مركز شباب سعود بالشرقية يستضيف قطار خير التحالف "ستر وعافية 25"

الشرقية - حمدى عبد العظيم

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أن مركز شباب سعود التابع لإدارة شباب الحسينية محافظة الشرقية استقبل قوافل ستر وعافية 25 والتى يتم تنفيذها من خلال التحالف الوطنى للعمل التنموى اليوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر 2023 في إطار دعم الأسر الاكثر احتياجا والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية

وأضاف لـ "اليوم السابع " أن تنفيذ القافلة بمركز الشباب يأتى فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة إلى تحويل مراكز الشباب إلى مراكز خدمة مجتمعية تهدف الى تقديم مختلف الخدمات للأسر المصرية من مختلف الطبقات والأعمار والفئات السنية تحت رعاية الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

وأشار عبد العظيم أن القافلة شهدت إقبالا كثيفا من أهالى قرية سعود والقرى المجاورة لها للاستفادة من الخدمات المقدمة بالقافلة حيث تتضمن قافلة ستر وعافيه رقم 25 بمركز شباب سعود بالحسينية، تقديم خدمات طبية متنوعة ومساعدات طبية وغذائية لأهالي القرية والقرى التابعة لها، وتقديم أنشطة فك كرب الغارمين والغارمات والتمكين الاقتصادى لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى تنظيم كرنفال تثقيفي وترفيهي لأطفال أبناء القرية، وكذلك تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوى الهمم واستخراج كارت الخدمات المتكاملة لهم بمشاركة عدد 23 مؤسسة فى مختلف المجالات .

وأوضح وكيل الوزارة أن الهدف من القافلة هو فتح مراكز الشباب لتقديم خدماتها المجتمعية للمواطنين في إطار التشبيك ما بين قطاعات الدولة لتوفير اقصى استفادة من الموارد المتاحة حيث تم استغلال كافة الأماكن المتاحة بمركز شباب سعود واستغلال موارد المركز اللازمة لاستقبال القافلة وتوفير أماكن لتقديم الخدمات وأماكن انتظار المواطنين حرصا على توفير وسائل الراحة لرواد القافلة .

ولفت وكيل الوزارة أن قوافل ستر وعافية تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشياً مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقاً لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وكذلك حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.