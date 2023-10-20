محافظ بورسعيد يشارك آلاف المصليين صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شارك اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الآلاف من أبناء بورسعيد، تأدية صلاة الغائب على أرواح شهداء غزة، وذلك عقب صلاة الجمعة بمسجد الشاطئ بنطاق حي العرب، وبحضور الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، ووليد الدعدع ومحمد فواز رؤساء أحياء الشرق والغرب.

ودعا محافظ بورسعيد أن يتغمد الله شهداء فسلطين برحمته و يدخلهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان نتيجة هذا المصاب الأليم ، و أن ينصر إخواننا الفلسطينيين، وينعم عليهم بالأمان و الاستقرار، داعيا الله أن يحفظ مصر وأبنائها من كل مكروه و سوء.

وألقى الدكتور جمال عواد وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد، اليوم، خطبة الجمعة من مسجد الشاطئ الواقع في نطاق حي المناخ ، وذلك بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ، والمئات من أهالي المحافظة ، بعنوان "حب الأوطان".

وتحدث وكيل وزارة الأوقاف ببورسعيد حول واجب حب الأوطان ووسائل الحفاظ علي أوطاننا ، والدفاع عنها ، والتعامل بحسن الاخلاق ، ونشر الوعي و عدم نشر الشائعات وإثارة الفوضي ، وترديد الاخبار بدون علم ، وضرورة الوقوف وراء دولتنا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في موقفه مع أهالي غزة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم .

واختتم الدكتور جمال عواد خطبة الجمعة بالدعاء لأهل غزة بفلسطين ، والتضرع الي الله عز وجل بنصرهم .

وحرص محافظ بورسعيد والمئات من أهالي المحافظة علي أداء صلاة الجمعة والتي يعقبها صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين ، بمسجد الشاطئ الذي يقع بجوار ميدان 3 / 7 وحديقة المنتزه مكان تجمع الآلاف للتضامن مع أهالي غزة ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء..