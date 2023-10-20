محافظ المنوفية يتابع جهود الوحدات المحلية فى رفع تراكمات القمامة

المنوفية - محمود شاكر

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، جهود الأجهزة التنفيذية في رفع تراكمات القمامة بالشوارع والميادين العامة وبنطاق المنشآت الحكومية والتعليمية والمستشفيات بنطاق المحافظة.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع وحدة التدخل السريع في المتابعة الميدانية للمنظومة وشن حملات النظافة المكثفة للتأكد من رفع كافة التراكمات أولا بأول حفاظا على المظهر العام .

وأكد محافظ المنوفية، أنه هناك مراجعة مستمرة لعقود الجمع المنزلى ومتابعة السيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي بالسادات .

وتابع محافظ المنوفية، أعمال التطهير ورفع المخلفات بالترع والمجارى المائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مشدداً بضرورة المتابعة الدورية للحالة العامة للترع والمصارف للتأكد من تطهيرها ورفع كافة المخلفات بها، وكذا رفع ناتج التطهير وإزالة الحشائش من على جانبى المجارى المائية أولاً بأول حفاظا على المظهر العام.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أن قطاع البيئة من القطاعات الهامة التي حظيت باهتمام كبير من القيادة السياسية من خلال وضع خطة شاملة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة كون البيئة أحد المحاور الرئيسية للتنمية المستدامة .

وأكد محافظ المنوفية، أنه أعطى أولوية قصوى لقطاع تحسين البيئة ومنظومة المخلفات الصلبة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة بكافة الشوارع والميادين العامة بأرجاء المحافظة لإضفاء مظهراً حضارياً وجمالياً يليق بعراقة وأصالة المنوفية.