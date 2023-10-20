ما لا تعرفه عن قنطرة حجز الصالحية التابعة لوزارة الرى بمحافظة الشرقية

كتبت أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى يستعرض أعمال صيانة قنطرة حجز الصالحية بمحافظة الشرقية.



وفى التقرير التالى نتعرف على التفاصيل: 1-نسبة تنفيذ أعمال الصيانة تصل إلى 60 ٪ حالياً.

2- إدارج قنطرة حجز الصالحية بالخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى والتي أظهرت إحتياج القنطرة للصيانة وتحديث نظام التشغيل.

3- أعمال الصيانة تشتمل على صيانة البوابات ، وتجديد أجهزة التشغيل الكهروميكانيكية للبوابات وتركيب لوحات تشغيل وتحكم فى البوابات ، وصيانة مصدرى التغذية الكهربائية ، وتركيب كابلات جديدة.

4- القنطرة تخدم زمام 190 ألف فدان وتضم كوبرى علوى حمولة 70 طن ، وهويس ملاحى بعرض 17 متر وطول 116 متر .

5- القنطرة تحجز المياه لتغذية قنطرتى فم الصالحية والسعيدية وعدد من القناطر الصغيرة بخلاف متطلبات مياه الشرب وغيرها من الاحتياجات.