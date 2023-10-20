لماذا اختيرت دهشور وسيوة ضمن أفضل قرى سياحية 2023؟.. السياحة تجيب

سمرقند – رباب فتحى

قال المهندس عادل الجندى مدير عام الإدارة الاستراتيجية فى وزارة السياحة والآثار، إن إدراج دهشور وسيوة بقائمة منظمة السياحة العالمية لأفضل القرى السياحية لعام 2023 جاء نتيجة اهتمام مصر المتنامى بالسياحة الريفية والمجهودات التى بذلت فى القريتين لتنميتهما فى إطار مبادرات الدولة لتنمية الريف.

وأعلنت منظمة السياحة العالمية 54 قرية سياحية – من أصل 260 قرية مرشحة -كأفضل قرى سياحية حول العالم، وفى فئة أفريقيا حصلت 3 قرى على اللقب، بينها اثنتان من مصر.





وأضاف الجندى – فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" على هامش المشاركة فى الدورة 25 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية والمنعقدة حاليا فى سمرقند فى الفترة من 16-20 أكتوبر الجارى، أن أحد أبرز الأسباب لفوز قرية دهشور ضمن القائمة العالمية كان تدشين مشروع لتنمية القرية منذ عام 2010 حتى 2013، وعملت 5 جهات تابعة للأمم المتحدة لوضع دراسات تنموية للمنطقة، مشيرا إلى أنه كان المنسق الوطنى لتنمية دهشور واشتمل العمل حينها على تنمية الطرق لتسهيل الوصول إليها.

وتابع قائلا، إن دهشور تمكنت من خلال تمهيد الطرق وتسهيل الوصول إليها، من الاندماج فى رحلات الهرم- سقارة – أبو صير، وأصبح السائح قادرا على الذهاب لزيارة الهرم المنحنى وبركة دهشور، لافتا إلى أنه تم توفير برنامج تدريبى لأهل القرية اشترك به حوالى 3400 متدرب وهذا يعد من أكبر الأعداد التى تم تدريبها فى المجتمعات المحلية فى العالم بالتعاون مع الأمم المتحدة، كما تم تدريب 82 متدربا من شباب أهل القرية حتى يصبحوا مدربين أنفسهم فى مجالات متنوعة مثل الإرشاد المحلى، والتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتدريب على إدارة المخلفات الصلبة من المنبع، كما تدربوا على برنامج إدارة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة مثل تلك الخاصة بالنول اليدوي والفخار وخاصة البلح.

أما عن اختيار سيوة ضمن قائمة أفضل القرى السياحية فى 2023، أوضح الجندى أن الواحة تشتهر بالسياحة الصحية والريفية حيث يوجد بها الكثير من عيون المياه من أصل 1356 عين مياه فى مصر تعالج الكثير من الأمراض. كما يوجد فى الواحة أجمل وأهم بحيرتين فى السياحة الاستشفائية، فضلا عن تمتعها بمناخ روحانى يساعد على الاسترخاء.

ولفت إلى أن الإدارة الاستراتيجية فى فى وزارة السياحة والآثار أعدت ملفات الترشح وحرصت على الوفاء بالمعايير العالمية.