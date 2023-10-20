لصحة القلب.. 6 نصائح تساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم

كتبت ميرفت رشاد

عندما ترتفع مستويات الكوليسترول في الجسم، يمكن أن يمهد الطريق لمضاعفات صحية مختلفة، يمكن أن يتراكم الكوليسترول الزائد في شراييننا، مما يشكل لويحات ويسبب تضييق الأوعية الدموية مما يقلل تدفق الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، من الضروري الحفاظ على مستويات الكوليسترول وتنظيمها ضمن نطاق صحي، وإليك النصائح ، وفقا لما نشره موقع " ndtv".





نصائح بسيطة لخفض مستويات الكوليسترول:



1. اختر الدهون الصحية

2. عزز كمية الألياف القابلة للذوبان لديك

3. قم بتضمين الأطعمة الغنية بالأوميجا 3 في نظامك الغذائي

4. حافظ على نشاطك من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5. إدارة وزنك

6. الإقلاع عن التدخين

بعض النصائح الإضافية لقلب سليم



قائمة بالأطعمة التي تساعد في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول



1. البقوليات :

الأطعمة مثل الفول والعدس والحمص تعتبر مقاومة للكوليسترول، فهي غنية بالألياف القابلة للذوبان، والتي تشكل مادة تشبه الهلام في الجهاز الهضمي، وتلتصق بالكوليسترول وتزيله من الجسم، تحتوي البقوليات على ستيرول نباتي، وهي مركبات طبيعية تحاكي بنية الكوليسترول، مما يساهم في تقليله.

2. المكسرات :

وخاصة اللوز، مليئة بالدهون الأحادية غير المشبعة وإل-أرجينين، وهو حمض أميني ضروري لإنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد في تنظيم ضغط الدم. كما أنها تحتوي على فيتوسترولس، وهي مواد تشبه الكوليسترول، والتي تعيق امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وتخفض مستويات الكوليسترول بشكل فعال.

3. التفاح :

التفاح مصدر للبوليفينول، وهي مركبات قد تؤثر بشكل إيجابي على مستويات الكوليسترول.

4. الثوم :

الأليسين، وهو مركب موجود في الثوم، لا يضفي تلك النكهة المميزة فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا في إدارة الكوليسترول عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار LDL.

5. الحبوب الكاملة :

الشوفان والشعير، الحبوب الكاملة بامتياز، تحتوي على بيتا جلوكان، وهي ألياف قابلة للذوبان معروفة بفعاليتها في خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL.

6. الخضراوات الورقية:

الكرنب والسبانخ، الخضار الورقية الداكنة، تحتوي على اللوتين والكاروتينات الأخرى المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب، يمكن أن يساعد دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي في الحفاظ على مستويات صحية من الكوليسترول وتعزيز صحة القلب بشكل عام.