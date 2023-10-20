لبنان: استنفار حكومى وإجراءات استثنائية استعدادا لاحتمالات الحرب

إيمان حنا

أطلق لبنان استعدادات فى المرافق الحيوية فى بيروت وصور وصيدا وطرابلس، والمطارات، استعدادا لاحتمالات الحرب وفي إطار هذا الاستنفار عقدت جلسة لمجلس الوزراء خصصت لدرس الطوارئ في حال نشوب حرب، برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقد وافق مجلس الوزراء على خطة وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الصحة في ما يتعلق بإدارة الكوارث. وفق "لبنان" 24".

وأكد ميقاتى، أنه يواصل إجراء الاتصالات واللقاءات الدبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران الى الداخل اللبناني" .

ووجه نداء الى جميع اللبنانيين، من مسؤولين وقيادات وافراد، بتوحيد جهودهم وموقفهم لتمرير هذه المرحلة الصعبة، مؤكدا استمرار العمل بكل الامكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي ازاء الاحداث.

ومن جانبه قال وزير النقل والأشغال العامة على حمية " إن هذه التدابير والخطط تلحظ أهمية استمرارية العمل في هذه المرافق ، الأمر الذي يستلزم مواكبتها بوضع آلية مالية من قبل مجلس الوزراء، تكون سريعة،مرنة وعملية، مستندةً على أصول قانونية تقر في مجلس الوزراء، وذلك لضمان سرعة التعامل مع أية تطورات قد تستجد في البلاد".

تزامن هذا مع إعلان وزارة الدفاع الاسرائيلية خطة إجلاء سكان مستوطنة كريات شمونة القريبة من الحدود اللبنانية.