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فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:30 ص
فتح المجمعات الاستهلاكية بالوجه القبلى اليوم لطرح السلع واللحوم بأسعار مخفضة وزارة التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، بالوجه القبلي، فى فتح أبوابها اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات.
 
وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستيراد 250 ألف طن أرز أبيض، من الخارج لطرحه بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.
 
وتتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تضمن كافة السلع الأساسية، لصرفها ضمن مقررات شهر أكتوبر  الجاري، من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل بطاقة تموين، كما يتم توفير كافة السلع الغذائية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة وبقالين التموين وفروع مشروع جمعيتي.






التموين

المجمعات الاستهلاكية

السلع الغذائية بمنافذ التموين

اسعار السلع الغذائية

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