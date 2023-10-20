طقس غد مائل للحرارة نهارا وشبورة كثيفة أحيانا والعظمى بالقاهرة 29 درجة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع غدا انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحرى ومدن القناة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا السبت: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 21.