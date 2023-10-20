طرق الحصول على تذاكر السفر بالقطارات بمختلف أنحاء الجمهورية

كتب سيد الخلفاوى

أتاحت هيئة السكة الحديد، عدة طرق لحجز تذاكر القطارات بأنحاء الجمهورية، وأحدث هذه الطرق هو الحجز أون لاين أو من محال الدفع الفورى على مستوى الجمهورية، وهذه الطرق هى:

1- شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

2- الحجز الإلكتروني (أون لاين) من خلال موقع الحجز https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/home ، والتطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للاندرويد https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf ، والأيفون https://apps.apple.com/eg/app/enr/id1486815902 .

3- المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية.

4- من خلال منظومة الدفع الفوري للحجز علي قطارات (الثالثة المكيفة – التهوية الديناميكية) للوجهين القبلى والبحرى من خلال منافذ ووكلاء البيع المنتشرة على مستوي الجمهورية والتى تقدر بـ320 ألف منفذ.