اليوم السابع
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سيدات مصر يشاركن بالمسيرة التضامنية بالحصرى: يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:38 م
سيدات مصر يشاركن بالمسيرة التضامنية بالحصرى: يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين سيدات مصر يشاركن فى الوقفة التضامنية بالحصرى
كتب محمود طه حسين وأحمد عبد الهادى

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شاركت عدد من  سيدات مصر فى المسيرة التضامنية بميدان الحصرى بالسادس من أكتوبر دعما للدولة المصرية والأشقاء فى دولة فلسطين، ورددن هتافات منها " يا فلسطين إحنا وراكى بالملايين، تسقط إسرائيل واول مطلب قفل سفارة وسحب السفير، كما رفعن علم فلسطين.

فيما استكمل الوقفة التضامنية الهتافات بساحة ميدان الحصرى، حيث وقف آلاف المواطنين فى الوقفة الداعمة للشعب الفلسطيني ضد ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي

وجه عدد من المواطنين الفلسطينيين المشاركين فى المسيرة التضامنية بميدان الحصرى، بالسادس من أكتوبر، الشكر للمصريين لدعمهم القضية الفلسطينية وغزة، "شعب مصر روحنا وإحنا روحه"، حيث أكدوا أن الدولة المصرية تدعم القضية الفلسطينية بكل قوة، وتقف مع الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.
 
وأدي عشرات الآلاف من المواطنين، صلاة الغائب علي شهداء فلسطين الذين راحوا ضحية النظام الإسرائيلي الغاشم، فيما افترش المواطنون الشارع أمام ساحة مسجد الحصري بمنطقة أكتوبر لأداة صلاة الغائب.
 
وشهد ميدان مسجد الحصري، تجمع آلاف من المواطنين في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء في غزة  من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
 
وهتف المواطنون "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، إحنا معاك يا ريس، فوضناك يا ريس ومعاك حتي الموت".
 
ومن المتوقع أن يزداد عدد المواطنين بعد صلاة الجمعة، بعد أن دعا العديد من رجال الفن والرياضة والسياسة لوقفة كبرى بعد صلاة الجمعة اليوم.






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