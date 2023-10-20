ساحة أبو الحجاج بالأقصر تستعد لوقفة تضامنية مع القضية الفلسطينية.. صور وفيديو

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" التجهيزات النهائية داخل ساحة وميدان أبو الحجاج بوسط مدينة الأقصر، قبل انطلاق الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني ، وتأييد تحركات الدولة المصرية لدعم الفلسطينيين والحفاظ على الأمن القومى المصرى.

وشهدت شوارع مدينة الأقصر، صباح اليوم الجمعة، حالة من السيولة المرورية قبل بدء توافد المواطنين على ساحة وميدان أبو الحجاج الأقصرى لتنظيم وقفات تضامنية من كافة فئات الشعب الأقصرى، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك تأييد قرار الدولة المصرية بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الأشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدي إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضي المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.

فيما تم تنظيم وقفة أول أمس الأربعاء بميدان أبو الحجاج الأقصرى، بحضور عدد كبير من الشباب والرجال والسيدات ومسئولى الأحزاب السياسية والتحالف الوطنى للعمل الأهالى التنموى للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث شارك العديد من المواطنين للتنديد بما ارتكبه العدوان الإسرائيلي من مجزرة بشرية بحق الأشقاء الفلسطينيين بغزة وقصف المستشفيات والمنازل وقتل الأطفال والنساء والأسر، ولتأييد موقف مصر من القضية الفلسطينية إجمالاً، وجاء ذلك لتأييد قرار القيادة السياسية بالرفض القاطع لمجرد التفكير فى تهجير الاشقاء الفلسطينيين قسريا من أرضهم، وبالأخص إلى مصر، الأمر الذى اذا تم سينقل فكرة المقاومة لسيناء وسيؤدى إلى مزيد من الهجمات على إسرائيل من مصر وسيصبح مبررا لهجمات إسرائيلية على الأراضى المصرية، وأكدوا على أن مصر ستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها.



جانب-من-التجهيزات-(3)



جانب-من-التجهيزات-(4)



التجهيزات-النهائية-فى-قلب-ميدان-وساحة-أبوالحجاج-لوقفة-تضامنية-مع-فلسطين-(1)



التجهيزات-النهائية-فى-قلب-ميدان-وساحة-أبوالحجاج-لوقفة-تضامنية-مع-فلسطين-(2)



التجهيزات-النهائية-فى-قلب-ميدان-وساحة-أبوالحجاج-لوقفة-تضامنية-مع-فلسطين-(3)



التجهيزات-النهائية-فى-قلب-ميدان-وساحة-أبوالحجاج-لوقفة-تضامنية-مع-فلسطين-(4)



التجهيزات-النهائية-فى-قلب-ميدان-وساحة-أبوالحجاج-لوقفة-تضامنية-مع-فلسطين-(5)



جانب-من-التجهيزات-(1)



جانب-من-التجهيزات-(2)



