زيادة الهجمات المعادية للسامية في بريطانيا 1300% خلال أسبوعين فقط

كتبت: نهال أبو السعود

كشفت أرقام جديدة صادمة، عن تصاعد في جرائم الكراهية والمعاداة للسامية في العاصمة البريطانية لندن في أعقاب الصراع بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية، وفقا لصحيفة الاندبندنت.

وقالت شرطة لندن ان الهجمات المعادية للسامية زادت بنسبة 1353%، وفي الفترة من 1 إلى 18 أكتوبر، سجلت الشرطة 218 جريمة معادية للسامية مقارنة بـ 15 جريمة مسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، كما قفزت جرائم الكراهية ضد الإسلام بنسبة 140 %، حيث تم تسجيل 101 جريمة ضد الإسلام مقابل 42 في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال نائب مساعد المفوض، أدي أديلكان، في مؤتمر صحفي لبيوم الجمعة، إن شرطة العاصمة قامت حتى الآن باعتقال 21 شخص بتهمة ارتكاب جرائم كراهية، ولا تزال التحقيقات مستمرة في المزيد، بما في ذلك رجل تم اعتقاله بتهمة تشويه ملصقات لإسرائيليين مفقودين في كامدن.

وتم القبض على رجل آخر فيما يتعلق بعشر حوادث كتابات معادية للإسلام في نيو مالدن ورينز بارك، وقال إنه تم نشر الضباط في 445 مدرسة و1930 مكان عبادة في إطار عملهم على طمأنة المجتمعات وسط التوترات المتزايدة بشأن الصراع.

ووفقا للتقرير، سيكون هناك اكثر من 1000 ضابط مدرب على النظام العام وفرق شرطة الطرق ووحدات الخيالة في الشوارع حيث من المقرر ان ينضم الآلاف إلى مسيرة مؤيدة للفلسطينيين من ماربل آرك إلى وايتهول في العاصمة يوم السبت، والتي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين.

وقال أديلكان إن الشرطة ستحترم الحق في الاحتجاج دون خوف أو محاباة لكنه حذر: "لن نقف مكتوفي الأيدي حيث نرى جرائم الكراهية تحدث سوف نتدخل وسنتدخل بسرعة"

وتأتي تصريحاته بعد اعتقال 15 شخصا خلال مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وسط لندن الأسبوع الماضي وأضاف دومينيك ميرفي من قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة أن شرطة مكافحة الإرهاب ستراقب أيضًا مظاهرة يوم السبت لتحديد ما إذا كانت هناك أي انتهاكات لقانون الإرهاب.

تلقت الشرطة البريطانية ما يقرب من 1400 إحالة إلى وحدة الإحالة عبر الإنترنت لمكافحة الإرهاب، منها حوالي 100 تتطلب مزيدًا من التحقيق.