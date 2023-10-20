زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى لاحقتنى بدعوى خلع وحرمتنى من رؤية أطفالى الثلاثة

كتبت أسماء شلبي

أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بطرده من مسكن الزوجية، والاستيلاء على متعلقاته الخاصة، ورفضها دخوله شقته رغم صدور قرار بالتمكين المشترك، وحرمانه من أطفالها الثلاثة منذ عامين، ليؤكد الزوج:" زوجتي لاحقتني بعد 16 عام زواج بدعوي طلاق خلعا، ورفض وساطة أهلها وقاطعتهم بسبب رفضهم موقفها وإصرارها علي الطلاق دون أي أسباب حقيقة".

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:" أصبحت ملاحق لسداد نفقات 118 ألف جنيه عن العام الاول، وملاحق بدعوي حبس لسداد 90 ألف جنيه عن العام الحالي، وعندما رفض السداد مؤخراً عن مدة وصلت 3 شهور بسبب تعنتها ورفضها رؤيتي للأطفال توعدتني بالحبس وشهرت بي عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي".

وأكد الزوج:" ابتزتني للعودة للمنزل مقابل كتابة كل ممتلكاتي باسمها فرفض ذلك، لأعيش في جحيم وأنا ملاحق بالتهديدات علي يديها، وتقديمها مستندات للتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة، لأمكث شهور أعاني بسبب تصرفاتها الجنونية، واستيلائها علي منزلي ".

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع، وذلك لما له من سلطة تقدير الواقع.