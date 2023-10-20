زلزال بقوة 4.9 درجة يضرب جنوب إيران

وكالات

قال فرهاد سعدي رئيس مديرية الطوارئ ومكافحة الأزمات بمحافظة فارس جنوب إيران، إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح نتيجة زلزال بقوة 4.9 درجة وقع الليلة الماضية في هذه المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف "تم الإبلاغ عن 7 مصابين نتيجة الزلزال الذي وقع هذه الليلة في خان زينيان... الزلزال الذي بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر وقع في الساعة 2:13 صباحا، وتم إرسال فرق الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى المنطقة".

وأوضح سعدي أن معظم الإصابات وقعت بسبب الذعر الذي نشأ عندما هروب السكان من بيوتهم. وقد تم توفير الرعاية الطبية للمصابين في المكان دون الحاجة لنقلهم إلى المستشفى.

ووفقا له، شعر السكان بالهزات الأرضية في المركز الإداري للمحافظة – مدينة شيراز.

في نفس الوقت، تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 4.1 درجة على الحدود بين كازاخستان وقرغيزستان.

وأفادت وكالة "سبوتنيك قرغيزستان"، بأن سكان عاصمة جمهورية قرغيزستان- مدينة بيشكيك، شعروا بالهزات الأرضية. وهرب بعض سكان المدينة من منازلهم خوفا من عواقب الزلزال.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقع مركز الزلزال على الحدود القيرغيزية الكازاخستانية. ولم تصل أية أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.