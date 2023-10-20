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رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:17 م
رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعة بايدن
وكالات

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نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في غضون 24: 48 ساعة.






بايدن

غزة

مساعدات

دعم فلسطين



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