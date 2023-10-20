رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعة

نقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوقع أن تدخل شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح في غضون 24: 48 ساعة.
رويترز: بايدن يتوقع دخول المساعدات إلى غزة فى غضون 48 ساعةالجمعة، 20 أكتوبر 2023 08:17 م
بايدن
وكالات
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