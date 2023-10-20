رئيس كولومبيا يدين جرائم إسرائيل في غزة ويعلن فتح سفارة البلاد فى رام الله

فاطمة شوقى

أدان رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، الهجمات التي تشنها إسرائيل في غزة ، مشيرا إلى أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في غزة، كما أنه نشر صورة له على حسابه الخاص اكس مبتسما ومعانقا مع السفير الفلسطيني رؤوف المالكي، وأعلن أن البلاد ستفتتح سفارتها في رام الله، وهو الإجراء الذى يثبت اعتراف كولومبيا بالدولة الفلسطينية.

وأشارت صحيفة "الباييس" الإسبانية، إن الرئيس الكولومبي أعلن أن حكومته سترسل مساعدات إنسانية الى غزة عندما يتم فتح ممر إنسانى حيث لا تزال إسرائيل محاصرة المنطقة حاليا، وقال "لقد أعربت عن تضامني مع الأطفال الذين يجب عليهم ولهم الحق في العيش بسلام، وسوف نرسل طائرة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى ضواحي غزة في انتظار فتح ممر إنساني.. وستفتح كولومبيا سفارتها في رام الله بفلسطين".

وكان أعلن ذلك الرئيس على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد لقاء مع سفيري إسرائيل غالي داغان وفلسطين رؤوف المالكى.

وأكد ألكسندر مونتيرو، مدير المركز الكولومبى للدراسات العربية، أن إعلان بيترو ما يفعله هو إعادة تأكيد التقارب القائم بين الشعب الكولومبى والشعب الفلسطينى، وإنه ليس مجرد قرار مؤقت.