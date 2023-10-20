رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك الكنيسة المعمدانية بالقاهرة الصلاة من أجل فلسطين

شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الجمعة، بمقر الكنيسة المعمدانية بالقاهرة، الصلاة من أجل الشعب الفلسطينى ومن أجل المعاناة التى يعانى منها أهالى غزة، وذلك بمشاركة عدد كبير من شعب الكنيسة المعمدانية، وبحضور القس خلف بركات رئيس المجمع المعمدانى، والقس عادل عزت نائب رئيس المجمع، والأستاذ رامز عطالله، مستشار دار الكتاب المقدس، والدكتور القس منير صبحى راعى الكنيسة المعمدانية بالخلفاوى.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بشعب الكنيسة المعمدانية بالقاهرة، معبرًا عن أهمية المشاركة اليوم والتضامن سويا فى صلاة خاصة من أجل الأشقاء فى فلسطين، وفى بداية كلمته قال الدكتور القس أندريه زكي: "بدون عمل الله لا قيمةَ لأى شيء، واليوم مع شعب الكنيسة المعمدانية بالقاهرة نتضامن مع المستشفى المعمدانى وكنيسة الروم الأرثوذكس فى فلسطين، ومع جميع عائلات وأهالى الشهداء والمصابين، ونصلى أيضا اليوم من أجل السلام فى فلسطين ومن أجل أن يحفظ الله بلادنا الغالية ومن أجل سلام الشرق الأوسط والعالم".

وأضاف رئيس الإنجيلية: "فى وسط ظروف وتقلبات العصر الراهن، تواجه كافة المجتمعات حاليًا تحديات كثيرة على مستوياتٍ عدة، وعلينا يا أحبائى اليوم أن ننظر بإيمان نحو المستقبل ويطمئننا الله دائمًا أن المستقبل بيديه، وهذه الثقة فى مواعيد الله تجعلنا نشترك معه فى العمل، ونحن مطمئنون تمامًا، وتزرع فى داخلنا سلامًا وسط الاضطرابات والتحديات، ورجاءً وسط اليأس، ولا ننسى أبداً دور نعمة الله المحورى فى حياتنا".

وفى نفس السياق نظمت الكنيسة المعمدانية بالقاهرة اليوم لقاء خاص بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيسها تحت عنوان "شكر لحصاد الأمس ونظرة إيمان للغد".