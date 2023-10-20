داونينج ستريت يعلن ارتفاع قتلى البريطانيين في فلسطين.. ويؤكد: بينهم جندي ومراهق

كتبت ـ نهال أبو السعود

قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن عدد البريطانيين الذين قتلوا في إسرائيل ارتفع إلى 9، وأضاف أن هناك 7 آخرين لا يزالون مفقودين منذ بدء الأزمة 7 أكتوبر عندما شنت المقاومة الفلسطينية هجوما على قوات الاحتلال.

وحتى يوم الأربعاء، قالت السلطات، إنه تأكد مقتل سبعة مواطنين بريطانيين، بينما اعتبر تسعة في عداد المفقودين، وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء للصحفيين: "يمكننا الآن أن نؤكد أن تسعة مواطنين بريطانيين على الأقل قتلوا بشكل مأساوي".

وأضاف أن "سبعة مواطنين بريطانيين آخرين في عداد المفقودين، ويخشى أن يكون بعضهم بين القتلى أو المختطفين".

ووفقا لشبكة سكاي نيوز، من بين المواطنين البريطانيين الذين قتلوا حتى الآن مراهق وجندي وأشخاص كانوا يزورون إسرائيل لقضاء عطلة وحارس أمن في مهرجان موسيقي.

وقام ريشي سوناك بزيارة إلى إسرائيل يوم الخميس، حيث أجرى محادثات مع رئيس الوزراء والرئيس الإسرائيلي، وقال لدى وصوله إلى مطار قرب تل أبيب: "أنا هنا للتعبير عن تضامني مع الشعب الإسرائيلي لقد عانيت من عمل إرهابي مروع لا يوصف، وأريدك أن تعلم أن المملكة المتحدة وأنا نقف إلى جانبك".

تخضع غزة للحصار وتتعرض للقصف الجوي بعد أن الهجوم المباغت في 7 أكتوبر وأسرت المقاومة الفلسطينية 203 رهائن وأعادوهم إلى غزة كجزء من الهجوم. وقالت إسرائيل، إن 1400 من مواطنيها قتلوا في غارة نهاية الأسبوع.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن ما لا يقل عن 3785 شخصا قتلوا في غزة منذ بدء الحرب الأخيرة، غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن. وأصيب ما يقرب من 12500 آخرين.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء البريطاني للشرق الاوسط في أعقاب الانفجار الذي وقع في المستشفى المعمداني في مدينة غزة، حيث لجأ مئات الفلسطينيين بعد اندلاع الصراع.