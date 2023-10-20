خطيب مسجد سيدى جابر بالإسكندرية: لن نفرط فى أرضنا وندافع عنها بكل قوة

الإسكندرية جاكلين منير و أسماء على بدر وأحمد الزغبى

قال إمام وخطيب مسجد ساحة سيدى جابر، إن الشعب المصرى لن يفرط فى ارضه ويدافع عنها بكل قوة ويقف بجانب الشعب الفلسطينى الشقيق لنصرته.

وأضاف خلال خطبة الجمعة، أنه حق علينا نصرة الإسلام والمسلمين وواجب علينا أن نقف بجانب القيادة السياسية بشأن قراراتها الحكيمة بشأن الدفاع عن القضية الفلسطينية.

يشار إلى أن مصر أدانت بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، القصف الإسرائيلي لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في غزة.

واعتبرت مصر هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية، انتهاكًا خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة.

وطالبت مصر جميع دول العالم، لاسيما الدول الكبرى وذات التأثير، بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات وإدانتها بلا مواربة، ومطالبة إسرائيل بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت.