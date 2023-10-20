خطيب مسجد الحصرى: وفق قائدنا لاتخاذ القرارات الصائبة وندعم الدولة

كتب محمود طه حسين وأحمد عبد الهادى

دعا خطيب مسجد الحصرى بأكتوبر بدعم الشعب الفلسطينى ، قائلا: "دعمهم أصبح واجبا، ويجب التبرع بالدم" كما دعا إلى الوقوف على قلب رجل واحد، فمصر لديها جيش يحميها ورجال آمن يعملون على حفظ أمنها واستقرارها، متابعا: العدو الإسرائيلي يخشى مصر فمنذ حرب أكتوبر وهم خائفون.

ودعا المصلين بأن أن يكونوا على خلف رجل واحد فالوقت ليس وقت خلاف، مستشهدا بقوله تعالى " ولا تنازعوا فتفشلوا، هذه مصر جعلتها منذ القدم غيث لكل الدول، يارب وفق قائدها لاتخاذ القرارات الصائبة التى تدهش العدو، هذا جيشنا أعنهم فى مهمتهم ومدهم بمددك العظيم".

وزادت أعداد المتظاهرين فى جمعة التفويض دعما للدولة المصرية فى قراراتها حيث وصلت الأعداد لمئات آلاف.