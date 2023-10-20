اليوم السابع
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حاملين أعلام مصر.. وفد من أوقاف قنا يشارك فى مسيرات التضامن مع غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:46 م
حاملين أعلام مصر.. وفد من أوقاف قنا يشارك فى مسيرات التضامن مع غزة جانب من مسيرة الأوقاف
قنا صابر سعيد

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شارك وفد من مديرية الأوقاف بقنا في مسيرات ميدان الساعة وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطينى وتأييد قرارات الدولة المصرية، وأدى الآلاف من أبناء محافظة قنا صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين وذلك بعد الهجمات المتتالية على غزة.
 
وتوافد المئات على مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي ومسجد ناصر بمدينة قنا لأداء الصلاة عقب صلاة الجمعة والتي تحدثت عن الدفاع عن الأوطان والأرض والعرض، وذلك بالتزامن مع بدء الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني وتأييد قرارات الدولة.
 
وكانت قد استعدت أعداد كبيرة من أبناء محافظة قنا للوقوف بأكبر الميادين للتعبير عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية والأحداث الجارية في غزة وتأييد قرارات الدولة.
 
جانب من مسيرة الأوقاف (1)
جانب من مسيرة الأوقاف (1)

جانب من مسيرة الأوقاف (2)
جانب من مسيرة الأوقاف (2)

جانب من مسيرة الأوقاف (3)
جانب من مسيرة الأوقاف (3)

 







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