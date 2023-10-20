توافد الأطباء والصيادلة للمشاركة بمسيرات دعم غزة ورفض التهجير بـ"البالطو الأبيض"

كتبت آية دعبس

بدأ الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين وأعضاء من نقابة العلاج الطبيعى، التوافد على مقر نقابة الأطباء، للمشاركة بالمسيرات الاحتجاجية لدعم غزة، ورفض التهجير.

وارتدى عدد من الأطباء البالطو الأبيض، للإشارة لدعم الأطقم الطبية المصرية للمواطنين الفلسطينين والأطقم الطبية بغزة، وقد هتف المشاركون بالوقف عددا من الهتافات قائلين،: تسقط تسقط اسرائيل.. نتنياهو مجرم حرب، ورفعوا عددا من اللافتات.

وناشد الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر ورئيس اتحاد المهن الطبية كافة الأطباء والطبيبات للمشاركة في وقفة احتجاجية للتضامن مع أهلنا في غزة، و ذلك بمشاركة كافة الأعضاء بمجلس نقابات أطباء مصر فور انتهاء الانعقاد الأول للمجلس في تشكيله الجديد .

ودعا كافة أعضاء المهن الطبية والمواطنين للمشاركة في الوقفة تعبيرا عن إرادة الشعب المصري الحرة والمستقلة ودعما للموقف المصري في منع التهجير القسري وإدانة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني الأعزل .

وأشار إلى أن الوقفة للتنديد لما تتعرض له الطواقم الطبية والمستشفيات وسيارات الإسعاف من القصف والاستهداف وخاصة بعد قصف مستشفى المعمداني بغزه من قبل سلطات الكيان المحتل، مع التأكيد على الزملاء والزميلات من الأطباء وأعضاء اتحاد المهن الطبية بضرورة ارتداء ( البالطو الطبي الابيض) لتأكيد رسالة التضامن مع الاطقم الطبية .