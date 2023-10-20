تمارين تساعد فى تحسين صحة العظام.. منها السباحة

كتبت إيناس البنا

هشاشة العظام هي حالة تؤثر على العظام، فعندما تقل كثافة المعادن تنخفض كتلة العظام، مما يجعلها عرضة للكسور.وفقا لموقع " healthsite"، فإنه يمكن أن تؤدي الحالة عند تركها دون علاج إلى ظهور العديد من المضاعفات الصحية الأخرى بما في ذلك عدم القدرة على المشي، وانخفاض وظائف المخ، والشلل الجزئي.

هشاشة العظام: من هم المعرضون للخطر؟



هناك عدة عوامل تساهم في ظهور مرض هشاشة العظام، ومن هذه العوامل ما يلي:



الجنس: النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال.

العمر: كلما تقدمت في العمر، كلما زاد خطر الإصابة بهشاشة العظام.

التاريخ العائلي: إصابة أحد الوالدين أو الأشقاء بهشاشة العظام يعرضك لخطر أكبر، خاصة إذا كانت والدتك أو والدك قد تعرضوا لكسر في الورك.

حجم إطار الجسم: الرجال والنساء الذين لديهم إطارات جسم صغيرة يميلون إلى أن يكونوا أكثر عرضة للخطر لأنهم قد يكون لديهم كتلة عظام أقل يمكن الاستفادة منها مع تقدمهم في السن.

الهرمونات: انخفاض مستويات الهرمونات الجنسية يؤدي إلى إضعاف العظام، يعد انخفاض مستويات هرمون الاستروجين لدى النساء عند انقطاع الطمث أحد أقوى عوامل الخطر للإصابة بهشاشة العظام.

ماذا تفعل للحصول على عظام صحية؟



التغذية الجيدة وممارسة التمارين الرياضية بانتظام ضروري للحفاظ على صحة العظام.

اتبع نظامًا غذائيًا صحيًا ومغذيًا

يجب أن تكون الأطعمة ذات المغذيات الدقيقة الغنية بالكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور جزءًا من القائمة اليومية، على الرغم من أن الحليب يحتوي على كمية جيدة من الكالسيوم إلا أنه غير قابل للهضم من قبل الجميع.

البروتين : هو أحد اللبنات الأساسية للعظام.

فيتامين د: يعمل فيتامين د على تحسين قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم وتحسين صحة العظام بطرق مختلفة. يمكن للناس الحصول على بعض فيتامين د من ضوء الشمس، ولكن قد لا يكون هذا مصدرًا جيدًا إذا كنت تعيش في منطقة خطوط عرض عالية، أو إذا كنت مقيمًا في المنزل، أو إذا كنت تستخدم واقي الشمس بانتظام أو تتجنب الشمس بسبب خطر الإصابة بسرطان الجلد.

ممارسة الرياضة بانتظام مهمة لصحة العظام والمفاصل



فيما يلي بعض الإرشادات السهلة لإدارة أعراض مرض فقدان صحة العظام من خلال التمارين:



كلما كانت هشاشة العظام أكثر شدة، كلما زاد خطر الإصابة بالكسور.

النشاط البدني يضمن خسارة أقل في كثافة المعادن بالعظام، لذلك يجب على كبار السن ممارسة النشاط البدني.

ينبغي اعتماد التمارين الهوائية التي تحمل الأثقال (كثافة معتدلة) مع تدريبات المقاومة (السرعة العالية).

التدريبات الهوائية مثل ركوب الدراجات، والمشي، والركض، والسباحة (ولكن تحمل وزن أقل).

تدريب المقاومة - القرفصاء ورفع الساق والتمارين الأساسية.

تدريب التوازن - السقوط يزيد من احتمالية الكسور.

التمارين التي تعمل على تقوية مجموعات عضلات الأطراف السفلية