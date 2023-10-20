اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكى فى حقل "كونيكو" شرقى سوريا

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:12 ص
تفجير خط الغاز الواصل إلى قاعدة الجيش الأمريكى فى حقل "كونيكو" شرقى سوريا الحرب فى سوريا - أرشيفية
وكالات

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أفادت وسائل إعلامية بأن مجهولين قاموا بتفجير خط الغاز الواصل إلى معمل "كونيكو" للغاز، والذي يسيطر عليه الجيش الأمريكي كقاعدة له في ريف محافظة ديرالزور، شرقي سوريا.

وذكرت مصادر أن "استهداف أنبوب نقل الغاز الذي يستخدمه الجيش الأمريكي وأعوانه لسرقة الغاز الطبيعي الذي ينتجه معمل "كونيكو"، تم في منطقة بادية أبو خشب غربي المحافظة".

وكان مجهولون قد شنوا هجوما بالطائرات المسيرة مستهدفين قاعدتين عسكريتين لا شرعيتين تتخذهما ما يسمى "قوات التحالف الأمريكي" في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي في ريف دير الزور شرقي سوريا، وعلى قاعدة "التنف" التي يتخذها الجيش الأمريكي عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية".

 






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