تعرف على مشروع الإيواء العاجل لإنقاذ سكان منطقة الأعقاب من السيول بأسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

تواصل محافظة أسوان جهودها لمواجهة أى تداعيات قد تحدث نتيجة الكوارث الطبيعية فى ظل التغيرات المناخية التى تشهدها كافة دول العالم، وذلك ضمن الجهود المتواصلة لاستكمال سلسلة المشروعات التى تشهدها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان، أن المحافظة تتابع معدلات تنفيذ مشروع إنشاء عمارات الإيواء العاجل بمنطقة الأعقاب بإجمالى 48 وحدة سكنية.

وأضافت نائب محافظ أسوان، أن الهدف من هذا المشروع، هو توفير المسكن الملائم والمؤقت للأهالى والأسر التي تتعرض لظروف معيشية صعبة، وخاصة فى حالة الطوارئ والسيول وغيرها من الكوارث الطبيعية وذلك وفقاً للقواعد والقوانين المحددة والمنظمة لذلك.

وأشارت إلى أنها وجهت بتسريع وتيرة العمل لنهو كافة العمارات خلال شهر، مشددة على ضرورة تكثيف الجهود وتذليل العقبات أولًا بأول لسرعة الانتهاء من هذا المشروع الحيوى للاستفادة من دوره الهام.