تظاهرات حاشدة فى المدن اليمنية تضامناً مع الشعب الفلسطينى

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شهدت المحافظات اليمنية اليوم /الجمعة/ تظاهرات حاشدة تضامناً مع الشعب الفلسطينى ورفضاً للجرائم الوحشية التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى بحق أبناء الشعب الفسطينى فى قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأنت)، ندد المتظاهرون بمجازر الإحتلال الإسرائيلى المتواصلة بحق المدنيين فى قطاع غزة والتى كان آخرها كنيسة الروم الأرثوذكس التى سقط فيها عشرات الشهداء والجرحى يوم أمس /الخميس/ وقبلها مذبحة مستشفى المعمدانى التى راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين من نزلاء المستشفى المدنيين.



وعبر المتظاهرون الذين رفعوا أعلام دولة فلسطين عن تضامنهم الكامل مع أبناء الشعب الفلسطينى ورفضهم لمساعى الإحتلال فرض سياسة التهجير القسرى على سكان قطاع غزة بارتكاب سلسلة من جرائم الإبادة الجماعية بحقهم وقطع المياه والكهرباء وكل مقومات الحياة عنهم لإجبارهم على مغادرة القطاع بعد استهداف بنيته التحتية ونسف أحياء كاملة فيه وتسويتها بالأرض.



وشهدت العاصمة المؤقتة عدن تجمع الاف المتظاهرين فى ساحة العروض بمديرية خور مكسر، الذين رددوا هتافات مؤيدة للشعب الفلسطينى والمنددة بجرائم الإحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة .



وطالب المتظاهرون بضرورة تحرك المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية لإيقاف المجازر الإسرائيلية ضد الفلسطينيين والضغط من اجل السماح بدخول المساعدات إلى غزة .



وفى محافظة تعز، تظاهر الالاف تنديداً بجرائم الابادة الجماعية التى يرتكبها الإحتلال الإسرائيلى بحق المدنيين ومحاولته تهجيرهم بالقوة من القطاع .

وعبر المتظاهرون عن إستنكارهم للصمت الدولى إزاء هذه الجرائم المستمرة منذ 14 يوماً، مطالبين بتحرك دولى لعاجل لوقف هذه الجرائم والسماح بدخول المساعدات .



وفى محافظة شبوة، شارك الآلاف من أبناء المحافظة فى مظاهرة منددة بجرائم الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الإحتلال الإسرائيلى بحق أبناء غزة .

وطالب المتظاهرون المجتمع الدولى بالتحرك العاجل لإيقاف هذه المجازر التى تعد جرائم حرب وتقديم مرتكبيها للعدالة، مشددين على ضرورة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصرة منذ 14 يوماً .



كما شهدت محافظة مأرب اليوم /الجمعة/ تظاهرة جماهيرية حاشدة للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطينى والتنديد بإستمرار المجازر التى يرتكبها الإحتلال الأسرئيلى بحق أبناء غزة .



واستنكر المتظاهرون الذين جابوا شوارع المدينة صمت المجتمع الدولى على الجرائم الوحشية التى يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، لافتين إلى أن استهداف المستشفيات جريمة حرب وإبادة جماعية تستوجب محاكمة مرتكبيها .



كما تظاهر المئات فى مديرية مودية بمحافظة أبين، تنديداً بالقصف الهمجى الذى يشنه الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة .



وعبر المتظاهرون عن دعمهم ومساندتهم للشعب الفلسطينى واستنكارهم للصمت الدولى إزاء جرائم الإحتلال، مطالبين بضرورة تحرك العالم لإنقاذ أبناء غزة وإيقاف هذه الجرائم والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل .



وفى مديرية غيل باوزير بمحافظة حضرموت، نظم المئات وقفة تضامنية حاشدة أمام مسجد النقعة عقب صلاة الجمعة للتعبير عن تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطينى ورفضهم ورفضهم للجرائم التى يرتكبها الإحتلال الأسرائيلى ضد المدنيين فى قطاع غزة .



ورفع المتظاهرون اللافتات الرافضة لسياسة التهجير القسرى والمجازر الوحشية التى يرتكبها الإحتلال الإسرائيلى والصمت المطبق من قبل المجتمع الدولى الذى لم يتحرك حتى الآن لإيقاف هذه الجرائم وإغاثة أبناء غزة .



كما شهدت باقى المحافظات اليمنية مسيرات جماهيرية عبرت عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، ونددت بمجازر الإحتلال الإسرائيلى ومساعيه لفرض سياسة التهجير القسرى على سكان قطاع غزة .