تضامن الغربية: 9 مكاتب توجيه أسرى لحل المشاكل الأسرية

الغربية محمد طارق

صرح أحمد حمدى عبد المتجلى وكيل وزارة التضامن الإجتماعى في محافظة الغربية، أن المديرية تقدم خدمات التوجيه الأسري من خلال 9 مكاتب بالمراكز والمدن، وذلك لحل المشاكل الأسرية والتوعية.

وأضاف في تصريح لـ "اليوم السابع" أن هذة المكاتب هى مؤسسات اجتماعية تهدف إلي دعم كيان الأسرة وتوثيق الروابط بما يحقق الاستقرار والتماسك، وذلك بالعمل علي حل المشكلات الأسرية من جهة والتوعية من جهة أخرى، موضحًا أن الحالات التي ترد إلي هذة المكاتب إما من تلقاء نفسها أو عن طريق التحويل من محاكم الاحوال الشخصية.

وأوضح: أنه يتم داخل تلك المكاتب العمل علي تقصى المشكلات التى تتعرض لها الأسرة وحلها، تهيئة الجو العائلي السليم الذى يكفل للأبناء حياة اجتماعية صالحة،و توجيه الأسرة لمصادر الخدمات المختلفة في المجتمع للاستفادة منها، معاونة المحاكم المختصة في بحث أسباب المنازعات الزوجية والعائلية.