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تحيا مصر.. جموع غفيرة فى ميادين مصر للتنديد بجرائم إسرائيل (إنفوجراف)

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:28 م
تحيا مصر.. جموع غفيرة فى ميادين مصر للتنديد بجرائم إسرائيل (إنفوجراف) جمعة تحيا مصر

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احتشدت أعداد كبيرة من المواطنين أمام العديد من الميادين والمساجد بعد صلاة الجمعة للمشاركة فى مسيرات كبرى للتنديد بما تقوم به قوات الكيان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة.
 
جمعة تحيا مصر
جمعة تحيا مصر
 
احتشد المصلون بالجامع الأزهر الشريف بصحن الجامع للتنديد بما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد الفلسطينيين فى غزة، ورددوا هتافات منها "بالروح بالدم نفديك يا أقصى.. يالا يا سيسى خد قرار الشعب المصرى كله وراك".
 
-شهد ميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر لافتات مكتوب عليها "مصر وفلسطين إيد واحدة.. يا فلسطين ما ننساكى كل العالم العربى معاكى".
 
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- تجمع عدد من المواطنين بشارع النصر أمام المنصة فى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطينى تعبيرا عن الرفض التام لقتل الأبرياء فى قطاع غزة .
 
هتف المواطنون: "بالروح بالدم نفديكى يا فلسطين.. إحنا معاك يا ريس، فوضناك يا سيسى".
 
- بدأت وفود المواطنين تتجمع فى ميدان الجيزة، عقب انتهاء صلاة الجمعة، ورددوا هتافات مؤيدة للقضية الفلسطنية، منها بالروح بالدم نفديك يا أقصى، على الأقصى رايحين شهداء بالملايين.
 
-توافد عدد من المواطنين على ميدان مصطفى محمود للمشاركة فى مسيرة جمعة تحيا مصر لدعم القضية الفلسطينية.






جرائم إسرائيل

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مجزرة مستشفى الأهلي المعمداني

مجزرة مستشفى المعمداني

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