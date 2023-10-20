بوريل يصل إلى واشنطن لحضور قمة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

كتبت: هناء أبو العز

وصل الممثل الأعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل ، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحضر القمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في البيت الأبيض بواشنطن.

ويستضيف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن رئيسي المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل والمفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى جانب الممثل الأعلى نائب الرئيس بوريل ونائب الرئيس التنفيذي فالديس دومبروفسكيس ونائب الرئيس فيرا جوروفا.

وستكون القمة فرصة لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط، وإعادة التأكيد على الدعم المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا، وكذلك لمعالجة الأولويات العالمية والخارجية والأمنية والدفاعية الرئيسية.

وعلى هامش القمة، سيجتمع الممثل الأعلى للموارد البشرية ونائب الرئيس بوريل مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.