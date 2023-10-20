بلينكن: على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية خلال الحرب

كتب أحمد عرفة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، إنه لا يزال هناك 10 أمريكيين مجهولي المصير في غزة، موضحا أنه يجب الإفراج عن كل الرهائن لدى حماس.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، ان هناك جهودا متواصلة بشأن المحتجزين الأمريكيين في غزة، موضحا أن على إسرائيل الالتزام بالقوانين الدولية والإنسانية خلال الحرب.

وتابع أنتونى بلينكن: "نركز على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهناك أكثر من 200 رهينة في قطاع غزة ينبغي إطلاق سراحهم جميعا"