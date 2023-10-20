اليوم السابع
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الجمعة، 20 أكتوبر 2023 03:05 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بعد إطلاقها فى سبتمبر.. "بلينكْس" تطلق blinx news على منصات التواصل الإجتماعى

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 02:24 م
بعد إطلاقها فى سبتمبر.. "بلينكْس" تطلق blinx news على منصات التواصل الإجتماعى بلينكس

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مع تطورات الأحداث الجارية، أعلنت منصة "بلينكْس" عن نيتها إعطاء مساحة أكبر للأخبار في محتواها المقدم على المنصات، ، عبر إطلاق blinx news.

وفى سبتمبر الماضى، أزيح الستار عن مشروع "بليـنكْس" الإعلامى الرقمى الذى يتخذ من دبى مقراً له، وهو أوّل "ميديا هَب" من نوعه في الشرق الأوسط، يستهدف جيل "زِد" وجيل الألفية في المنطقة وخارجها، لإشراكهم في رواية الأحداث وتغطية الأخبار وسرد القصص.

تم تجهيز بليـنكْس (blinx) بأحدث الأستوديوهات وتقنيات الإنتاج بالواقع المُمدَّد (Extended Reality) لمُحاكاة الميتافيرس (Metaverse)، بما يُعدُّ سابقة في تقديم القصص الإخبارية في المنطقة. كما زُوّدت غُرف التحكُّم بأحدث أدوات الإنتاج المباشر، بما فيها تلك المعزّزة بالذكاء الاصطناعي (AI) لتحليل الفيديوهات والبيانات وإثراء المحتوى.

ووفق بيان للمشروع، "يلتزم بليـنكْس نهجاً قوامه الدقة والمصداقية والثقة واحترام ذكاء المتلقي ووقته، بعيداً عن الأخبار الزائفة والمعلومات الخاطئة والمضلّلة. في كل مرّة يتعامل فيها شابات وشبّان الـ "ميديا هَب" مع القضايا الحساسة، يتم بذلك دون مبالغة، أو تضخيم، أو تحريف، أو إثارة".

ويلفت البيان إلى أن "بليـنكْس" "يُسهم في اكتشاف المواهب والكفاءات المحلية، على امتداد المنطقة بأسرها، خصوصاً تلك التي تُعتبَر بمثابة مهمّشة، أو غير معروفة، أو غير مستغلّة بما فيه الكفاية لناحية القدرات الكامنة. كما يسعى لتعزيز تلك المواهب ومكافأتها، في ظل تدريب وتمكين جيل جديد من منتجي المحتوى الإبداعي، والإعلاميين، والمهنيين، والتقنيين، ورُواة القصص، وسواهم... دعماً لـ "اقتصاد المبدعين" في المنطقة".







بلينكْس

blinx news

منصات التواصل الاجتماعى




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