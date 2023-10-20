اليوم السابع
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برنامج الغذائي العالمي: قطاع غزة دخل مرحلة الخطر

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 09:54 م
برنامج الغذائي العالمي: قطاع غزة دخل مرحلة الخطر الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة
كتب إبراهيم حسان

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أكدت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن الوضع الغذائي في قطاع غزة دخل مرحلة الخطر.
 
وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي خالد أبو بكر، على قناة "ON"، إن هناك فرق عمل داخل قطاع غزة، والوضع الإنساني صعب جدًا، والأمن الغذائي بدأ الدخول في مرحلة الخطر، في ظل محاصرة قطاع غزة منذ 7 أكتوبر. 
 
وذكرت أنه لا يوجد أي مواد غذائية تدخل أو تخرج، وهناك انقطاع في سلاسل الإمداد والتمويل، في ظل الطرق والأوضاع الأمنية التي لا تسمح بإمكانية الانتقال من مكان إلى آخر.
 
وأوضحت الدكتورة عبير عطيفة المتحدث الإعلامي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أنه يوجد أكثر من 1000 طن من المواد الغذائية الجاهزة للأكل، معربة عن أملها في فتح المعبر .






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